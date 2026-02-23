Cossato, Angela Pozza alla guida del Fondo di Solidarietà Sociale Maria Bianco

Nei giorni scorsi, si è insediato, ufficialmente, il nuovo comitato di gestione del Fondo di Solidarietà Sociale Maria Bianco, che ha sede nella saletta, posta al primo piano, sopra il teatro comunale di Cossato, e che resterà in carica nel triennio 2026-28.

In apertura della seduta, sono stati eletti, all’unanimità, i membri della nuova giunta: Angela Pozza, presidente (designata dal Gruppo di Volontariato Vincenziano, Assunta), Anna Loredana Antonioli, vicepresidente (associazione La Speranza dell’omonima parrocchia), Alfredo Pino, tesoriere (Fondo Edo Tempia), e Franco Graziola, segretario (Croce Rossa Italiana di Cossato). Gli altri membri del comitato sono: Dina Della Rupe (Croce Rossa, Cossato), Lores Allifranchini (San Vincenzo, Assunta), Maria Rosaria Sergio (La Speranza), Fleana Danieli (Auser Cossato) ed Elvira Camozza (gruppo carità, parrocchia di Ronco di Cossato).

L’associazione è sorta nel 1982 fa con la finalità di aiutare le famiglie di Cossato, che si trovano in grosse difficoltà economiche per mancanza di lavoro o per gravi motivi di salute, erogando loro dei contributi per pagare bollette di luce e gas, la mensa scolastica, i libri di testo, rate di affitto per bloccare gli sfratti, acquistare legna da ardere o pellet, e così via.

Il Fondo ‘’Maria Bianco’’, che, ogni anno, organizza, a maggio, per finanziarsi, la “Festa della Mamma’’ a teatro, con annessa lotteria, ed usufruisce di un aiuto annuale sostanzioso da parte del Comune, nel corso del 2025, ha erogato contributi per oltre diecimila euro.

“Chi si trova in gravi difficoltà economiche - spiega la neopresidente Pozza - deve rivolgersi alle assistenti sociali del consorzio socio-assistenziale Cissabo che potrà elargire un contributo, dopo la stesura di una relazione sulla sua situazione economica, e/o indirizzare la persona in difficoltà all’associazione parrocchiale di competenza (Assunta, Ronco, Speranza) e, se sarà il caso, chiederà l’intervento del nostro Fondo, all’interno del quale ci sono i loro referenti”.

Proprio in questi giorni, ha preso il via la vendita dei biglietti della lotteria, abbinata all’annuale spettacolo della “Festa della Mamma’’, che si terrà venerdì 8 maggio, al teatro comunale di Cossato, con il patrocinio del Comune, con inizio alle 20.45.

Vi prenderanno parte, esibendosi, come sempre, gratuitamente, per aiutare il ‘’Fondo’’: il valido coro ‘’Incanto tra le note’’ degli alunni dell’Istituto Comprensivo di Cossato, diretti da Simona Riussi, i bravi allievi della scuola di danza ‘’Art’è Danza’’, diretti da Claudia Squintone, il divertente prestigiatore-mago e clown ‘’Teo’’ e il noto scrittore cossatese Simone Tempia. Condurranno la serata, con la loro consueta abilità e simpatia, Paolo e Sara Bortolozzo, due artisti che non hanno, certo, bisogno di presentazione. Come sempre, l’ingresso sarà libero a tutti e gratuito.

Nel corso dell’evento, avrà luogo l’attesa estrazione dei 60 stupendi premi, messi in palio, per lo più, da diversi commercianti aderenti a Cossatoshop.