Bocce, Gaglianico non si ferma: successo netto contro Quadrifoglio Udine

Nel campionato di Serie A, convincente successo per il Crc Gaglianico Botalla Formaggi, che sabato, al “Città di Biella”, ha superato la Quadrifoglio Udine con il punteggio di 21-3.

In campo si è vista la squadra che il patron Sandro Bonino auspicava: autorevole, concentrata, determinata e anche cinica, capace di sfruttare gli errori degli avversari. Il duo tecnico formato da Piero Amerio ed Enzo Granaglia sembra aver trovato la giusta quadratura nelle formazioni da schierare, almeno alla luce dei risultati positivi ottenuti negli ultimi due incontri.

Contro i friulani, il Crc non ha mai abbassato l’intensità, nonostante un punteggio che, prova dopo prova, si faceva sempre più consistente. La Quadrifoglio si è aggiudicata soltanto il primo individuale, con Marco Ziraldo vittorioso su Simone Ariaudo per 10-7, e ha pareggiato la coppia con Ziraldo e Di Fant contro Ariaudo e Davide Ponzo (7-7). Per il resto, lo score è stato interamente favorevole ai biellesi.

Ottima la prova di Davide Sari, capace di vincere tre prove su tre (Combinato 27-22, individuale 11-4 e staffetta con personale di 24 su 28), così come Luca Negro (11-3 in coppia, 28-22 nel tiro di precisione e 9-3 nell’individuale) e Davide Manolino (9-7 in terna, 24-17 nel tiro di precisione e 11-3 nell’individuale). En plein anche per Stefano Pegoraro (43/50 nel progressivo, 34/43 e 29/31 in staffetta), mentre Silvano Cibrario si è imposto 11-3 in entrambe le coppie disputate. Tre punti sono arrivati anche da Davide Ponzo (9-7 in terna e 7-7 in coppia).

Un successo netto che vale 4 punti in classifica, preziosi per mantenere il margine sul quarto posto e per iniziare a guardare alla terza posizione occupata dalla Chiavarese, distante sei punti.

La giornata ha proposto anche la sfida al vertice tra Brb Ivrea e La Perosina, vinta di misura dalla formazione eporediese per 13-11. Negli altri incontri: Nus Aosta-Auxilium Saluzzo Cuneo 16-8, Noventa Venezia-Marenese Treviso 18-6, Chiavarese Genova-Mondovì Cuneo 18-6.

Classifica: Brb Ivrea 44, La Perosina 40, Chiavarese 35, Gaglianico 29, Noventa 23, Mondovì 21, Auxilium 13, Marenese 13, Quadrifoglio 11, Nus 11.