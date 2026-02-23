Lessona, Teamvolley si impone in casa: 3-0 per gli atleti biellesi

Vittoria sul velluto per il TeamVolley Lessona, che davanti al proprio pubblico piega con un rotondo 3-0 il Luino Volley . Match senza storia, spazio per tutte e altri tre punti da aggiungere alla classifica del girone nazionale di Serie B2.

CRONACA

Nessuna sorpresa nel 6+1 iniziale delle biancoblu: Caimi palleggio e Filippini opposto, in banda ci sono Diego e Bordignon, capitan Fizzotti libero con Macchieraldo e Bonini al centro.

Primo set e buon approccio delle padrone di casa, che sfruttano il turno in battuta di Bordignon per volare sul 6-2. L’immediato time-out varesino non aiuta, perché il TeamVolley è efficace in tutti i fondamentali. Sul 10-3 le avversarie infilano tre punti in fila, parzialino chiuso da un pallonetto di Diego. Luino è grintoso ma pasticcia: una serie di errori costringe lo staff a richiamare il tempo sul 14-8. Bordignon mura il massimo vantaggio sul 18-10 ed entra in campo Sola. Punteggio tondo sul 20-10 grazie a un monster-block di Macchieraldo. Debutta anche Barbonaglia, intanto Luino allarga le maglie in ricezione e la frazione scivola via. Il 25-17 è un attacco al centro di Bonini.

Secondo parziale, si riparte con Sola opposto e un’ottima produzione offensiva di Bordignon e delle due centrali. Il TeamVolley serve preciso, le varesine faticano a ricevere, Caimi gestisce il gioco e Sola inizia a martellare palloni a terra. Sull’8-3 le biancoblu abbassano un po’ i giri, ma è sempre Diego a risolvere la situazione. Luino infila uno 0-4 (fortemente condizionato dagli errori lessonesi) e sull’11 pari coach Bellagotti preferisce richiamare la squadra a bordo-campo. Bonini e Bordignon rispondono a tono, con i soliti ace in battuta a fornire un supporto. Il 17-12 è un perentorio mani-out di Sola, dopo una palla piuttosto combattuta. Torna Barbonaglia sotto-rete ed è proprio lei a realizzare i punti numero 20, 21 e 22. Poco dopo la segue Filippini, che azzecca la parallela del 25-17 “bis”.

Il terzo set si apre con il momentaneo vantaggio di Luino, che però dura poco. Il turno in battuta di Caimi si conferma letale, con due ace ma soprattutto un 7-0 di parziale che porta a un time-out inevitabile. Filippini chiude uno scambio sporco con una parallela perfetta, Macchieraldo attacca bene al centro e in battuta, le avversarie arrancano. Il punteggio dice 11-4: il TeamVolley dipinge di rosso il tabellino permettendo così a Luino di rialzarsi, ma è Barbonaglia a metterci una pezza. Time-out ospite sul 16-9, dopo il 3-0 aperto da Caimi al servizio. Le varesine alzano presto bandiera bianca sotto i colpi di di Macchieraldo, Filippini e Sola. Sul 21-11 debutta Cavaliere, che si toglie la soddisfazione di inaugurare una lunghissima serie di set-points. Ne bastano due: un’invasione avversaria decreta il 25-13.

COMMENTO

Coach Alessio BELLAGOTTI: «Abbiamo fatto una prestazione attenta. Ero un po’ preoccupato perché all’andata avevamo vinto, ma non con un buon margine. Stiamo anche provando alcune situazioni in allenamento, che dobbiamo riproporre in partita. Abbiamo approcciato alla grande e questo ci ha aiutato, poi siamo riuscite a fare bene quello che dovevamo fare, gestendo il gioco. Ci sta anche quel pizzico di disattenzione, visto l’andamento del match, ma siamo sempre state in controllo. Virginia Sola ha giocato tanto: tutte hanno avuto spazio a parte Daffara, che era infortunata, e Cavaliere, che ieri aveva la febbre e non era al meglio. Adesso ci attende un trittico di squadre forti: speriamo di fare più punti di quelli che avevamo fatto – pur giocando bene - all’andata».

Aggiunge la centrale Giulia MACCHIERALDO: «Abbiamo gestito bene la gara, siamo state sempre in controllo. Non era scontato, perché tante volte contro avversarie di livello leggermente inferiore può calare l’attenzione e si rischia di fare pasticci, lasciando indietro qualcosa. Per fortuna questo non è accaduto. Ci portiamo a casa tre punti che servono alla classifica: come squadra abbiamo interpretato bene la partita e tutte abbiamo avuto modo di giocare, ed è importante».

TABELLINO

SERIE B2 Girone A - 16a giornata

Palasport di Lessona (BI)

TEAMVOLLEY LESSONA – Cumdi Luino Volley 3-0

(25-17/25-17/25-13)

TEAMVOLLEY LESSONA: Caimi 4, Daffara ne, Bazzan ne, Diego 6, Bordignon 7, Sola 6, Cavaliere 1, Bonini 5, Macchieraldo 10, Barbonaglia 4, Filippini 9, Fizzotti (L1), Guzzo (L2). Coach Alessio Bellagotti, vice Ivan Turcich.