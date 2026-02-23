Gaglianico, un trionfo di musica e ricordi: il Maestro Santino Rocchetti incanta l’Auditorium

Non è stata solo una rassegna canora, ma un vero e proprio viaggio emozionale quello andato in scena sabato 21 febbraio presso l’Auditorium di Gaglianico. L’evento "Aspettando il Festival", dedicato ai grandi successi che hanno segnato la storia della musica italiana, ha registrato il tutto esaurito, confermando quanto il legame tra il territorio biellese e la melodia nazionale sia più forte che mai.



L’atmosfera si è scaldata immediatamente grazie alla presenza del Maestro Santino Rocchetti. Con la sua iconica voce potente e la maestria alla chitarra, Rocchetti non si è limitato a esibirsi, ma ha letteralmente incantato il pubblico, alternando grandi interpretazioni a racconti ed episodi della sua lunga carriera. La sua generosità artistica ha offerto momenti di profonda commozione, portando sul palco quel carisma che solo i grandi interpreti sanno trasmettere.



Accanto al Maestro, hanno brillato i ragazzi dell’associazione culturale "Libera la Voce". Sotto la guida attenta e appassionata di Beba Capizzi, Maestra di canto e direttrice artistica dell’evento, i giovani interpreti si sono cimentati in un repertorio ambizioso: una carrellata di brani che ha attraversato quarant’anni di Festival, dagli anni ’60 fino ai primi anni 2000.



Il pubblico non è rimasto a guardare per oltre due ore, la platea ha accompagnato i cantanti, sognando e intonando i ritornelli che fanno parte della memoria collettiva del Paese.



La serata è stata condotta con la consueta eleganza da Mattia Cappellari ed Emanuela Schintone, volti ormai noti e apprezzati dei palcoscenici locali, capaci di tenere alto il ritmo e valorizzare ogni momento dello spettacolo. Anche l’occhio ha avuto la sua parte il palco è apparso splendente e fiorito grazie al contributo di Florama di Gaglianico, che ha curato gli omaggi floreali richiamando la storica estetica sanremese.

In chiusura, non sono mancati i saluti dell’Amministrazione Comunale di Gaglianico. I rappresentanti del Comune hanno espresso profondo orgoglio per aver ospitato un artista del calibro di Rocchetti e per il lavoro svolto da "Libera la Voce".



La direzione dell’associazione si conferma così una realtà culturale solida e in continua crescita, capace di intrattenere e far riflettere attraverso la potenza dell'arte. Gaglianico si riscopre, ancora una volta, cuore pulsante della musica e del talento locale.