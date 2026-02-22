Pallavolo, Vittoria speciale per SPB: Ormezzano al secondo posto

La prima squadra della Scuola Pallavolo Biellese Monteleone Trasporti può festeggiare una vittoria dal sapore particolarmente dolce.

La Ilario Ormezzano Sai SPB si è aggiudicata con un perentorio 3-0 lo scontro diretto di Acqui Terme, che vedeva fronteggiarsi le due seconde forze del girone di Serie C (entrambe in striscia positiva). Gli arancioblu fanno cifra tonda: quella contro Pallavolo La Bollente è infatti la decima vittoria consecutiva.

COMMENTI

Coach Milo ZANARDO: «Una grandissima prova innanzitutto di carattere, ma anche di maturità. La squadra ha rispettato fin dal primo scambio le consegne del pre-partita: siamo riusciti a mettere in difficoltà gli avversari, inducendoli spesso all’errore. Credo che sia stata un’ottima prestazione in ogni singolo fondamentale, ma devo sottolineare l’efficacia della battuta: quella è stata la nostra arma principale. Sono davvero molto fiero di questo gruppo e dell’impegno che mette quotidianamente in palestra. Ora testa alla prossima partita!».

Il direttore sportivo Oscar ZARAMELLA: «Una prestazione di squadra fantastica, indipendentemente dal tabellino. Despaigne e Agostini hanno trascinato l’attacco, ma devo elogiare tutti: dal palleggio, alla difesa fino alla battuta, ho visto ottime cose. Il primo set è stato al cardiopalma, ma nei successivi due ci siamo dimostrati davvero molto forti. Un bel risultato che per me rappresenta una grande soddisfazione, anche perché ad Acqui Terme erano presenti vertici societari e sponsor. Da ex ho ritrovato tante persone: amici e genitori che ho conosciuto nella mia precedente avventura. Ultimo dettaglio: il coach sta dimostrando tutto il suo valore e il suo curriculum, gestendo il gruppo in modo puntiglioso, con poche parole e l’atteggiamento giusto. La squadra reagisce bene e questo è il frutto del lavoro settimanale, di un livello e un ritmo migliorati».

TABELLINO

SERIE C – 16a giornata

PalaMombarone di Acqui Terme (AL)

Pallavolo La Bollente – ILARIO ORMEZZANO SAI SPB 0-3

(24-26/19-25/21-25)

ILARIO ORMEZZANO SAI SPB: Berteletti 6, Vicario, Agostini 17, Sensi 9, Stragiotti, Antonov 7, Maretti 2, Graziano 5, Despaigne 27, Carlotto (L1), Murdaca (L2). Coach Milo Zanardo, vice Simone Nicolo.