Biella, il Walhalla riapre le porte: coppie e tanti giovani nella serata inaugurale della nuova gestione FOTO

Grande partecipazione e un’atmosfera carica di entusiasmo hanno segnato la serata di inaugurazione della nuova gestione del Walhalla Cocktail Bar. Tra volti noti (presente anche l'assessore Edoardo Maiolatesi), tanti giovani e numerose coppie, le porte dello storico locale si sono riaperte, confermandosi ancora una volta come uno dei punti di riferimento principali della movida biellese.

Dopo 20 anni sotto la guida di Francesco Pogni, si apre infatti una nuova fase per il Walhalla: il passaggio di testimone è ora nelle mani di una nuova generazione, rappresentata da Tino Minetto (23 anni) e Marco Russo (31anni), affiancati dal socio Gabriele Canova. Un cambio di passo che segna l’inizio di un percorso che guarda avanti, senza però dimenticare l’identità costruita nel tempo.

La riapertura ufficiale si è tenuta lo scorso venerdì, 20 febbraio, dove si è brindato alla nuova gestione, il cui obiettivo è piuttosto chiaro: mantenere viva la tradizione del locale, arricchendola di idee rinnovate. La sfida è ambiziosa ma l’entusiasmo percepito nel corso della serata inaugurale lascia intuire che il Walhalla è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua storia, con lo stesso spirito di sempre.