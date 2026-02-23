Su Nuraghe Calcio Biella e Pizza Flach: sfida amichevole al San Biagio nel segno dello sport e della lealtà

Lunedì 16 febbraio, alle ore 21.00, il centro sportivo “San Biagio” di Biella, in via Fratelli Carlo e Nello Rosselli, ha fatto da cornice al quarto allenamento congiunto tra “Su Nuraghe Calcio Biella” e la formazione “Pizza Flach”, guidata dal capitano Simone Osiliero, diretta da Silvio Burato e allenata da Damiano Platini. Un test amichevole che ha rappresentato l’ultima verifica sul campo prima della ripresa del girone di ritorno del campionato provinciale di Serie A Open promosso da Ricreativo Calcio Biella, in collaborazione con A.S.C. – Attività Sportive Confederate, ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI, sotto la presidenza di Pino Lopez.

L’incontro, combattuto e corretto, si è concluso con la vittoria per 4-3 della compagine con le insegne dei Quattro Mori sul petto. La squadra, espressione del sodalizio culturale sardo attivo nel Biellese e parte integrante delle attività promosse dall’associazione “Su Nuraghe” presieduta da Battista Saiu – realtà impegnata nella tutela e valorizzazione dell’identità isolana anche attraverso lo sport – è stata diretta da Gaspare Carmona, con il supporto tecnico di Andrea Savoi. A bordo campo, il massaggiatore Filippo Gugliotta, il responsabile organizzativo Gaetano Pitarresi e il guardarobiere Alessandro Biasini hanno garantito il necessario sostegno logistico. Capitano in campo Luca Pizzo.

Il successo è maturato grazie a una prova corale che ha messo in luce coesione, disciplina tattica e spirito di sacrificio: a segno Tommaso Veimaro, Riccardo Corda, Lorenzo Cremonte e Daniele Leviselli, ciascuno autore di una rete. Dall’altra parte, “Pizza Flach” ha risposto con determinazione, trovando il gol con Marco Gozzi, Mattia La Vecchia e Lorenzo Vanoli, confermando equilibrio e qualità tecnica. Un confronto utile ai dirigenti di entrambe le formazioni per valutare condizione atletica, intesa tra i reparti e tenuta mentale in vista della seconda parte della stagione, tradizionalmente più intensa e selettiva.

Al di là del risultato, la serata ha ribadito il valore educativo del gioco del calcio, autentica palestra di vita. Sul rettangolo verde si apprendono regole, rispetto dell’avversario, capacità di lavorare in gruppo e gestione delle difficoltà: competenze che travalicano i minuti di gioco e si riflettono nella quotidianità. In questo senso, l’attività sportiva promossa dal circuito provinciale e sostenuta da enti riconosciuti a livello nazionale si conferma strumento di aggregazione e crescita, soprattutto in un contesto associativo che intreccia sport, cultura e identità.

La ripresa del campionato è fissata per lunedì 22 febbraio alle ore 21.00 – presso il Centro Sportivo Openkinetik di corso Avilianum a Vigliano Biellese – quando “Su Nuraghe Calcio Biella” affronterà i “Bears United” in un confronto che segnerà l’avvio del girone di ritorno.