Nuoto, il biellese Pietro Festa Rovera conquista il podio ai regionali Master

È arrivato un bronzo, accompagnato da due primati personali, per Pietro Festa Rovera ai Campionati Regionali Master della Lombardia disputati a Lodi. L’atleta biellese di Sagliano Micca, impegnato nella categoria M20, ha chiuso il fine settimana di gare con un piazzamento da podio nei 200 m stile libero e un quarto posto nei 100 m.

Nei 100 stile libero, disputati il 14 febbraio, Festa ha fermato il cronometro a 58”93: quarto posto e record personale, con un distacco di soli 46 centesimi dal medagliere. Il giorno successivo, il 15 febbraio, l'agonista si è cimentato nella sua performance di riferimento: i 200 stile libero. Passione e impegno hanno prevalso e i mesi di allenamento pregresso gli hanno concesso l'ennesima soddisfazione, infrangendo nuovamente i propri tempi e piazzandosi a podio con un terzo posto in 2’06”86.

Portacolori del team Master di In Sport Biella e seguito da Timothy Zanolini, Pietro Festa Rovera commenta le performance: "Sono soddisfatto del risultato nei 200 stile libero, anche se con una gestione di gara più attenta avrei potuto ottenere qualcosa in più. Nei 100 ho commesso un errore in virata che mi è costato il terzo posto. Nonostante l’intoppo, il percorso non è ancora concluso, ma sono riuscito ad esprimere la miglior prestazione sportiva da quanto ho ripreso l'attività." La stagione prosegue e Festa intende crescere sul piano tecnico: "Sono ampi i margini di miglioramento".

Ora lo sguardo è rivolto al futuro e occorre guardare ai Campionati italiani del 2 luglio, dove si cimenterà nei 200 stile libero.