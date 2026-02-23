ACF Biellese: emergenza in porta e rimonta completata, finisce 2-2

Formazione ACF Biellese
1 Marazzato Carolina (sostituita al 25’ del primo tempo da 13 Sorze Giulia per infortunio)
4 Giletto Annalisa (vice capitano)
5 Nerva Francesca
6 Sorlei Stefania
7 Alberto Gaia
8 Cavagnetto Gloria (capitano)
9 Vacca Silvia (sostituita al 30’ del secondo tempo da 17 Artiglia Giada)
10 Carazzolo Desirée
15 Tintori Arianna (sostituita al 1’ del secondo tempo da 2 Quercioli Elena)
19 Bellon Andrea (sostituita al 1’ del secondo tempo da 3 Pertel Giorgia)
20 Demargherita Melissa
Allenatore: Stefano Barboni
Marcatori
6’ pt Vacca Silvia
25’ st Vacca Silvia
La gara si è aperta con il vantaggio delle avversarie. La Biellese ha trovato il pareggio con Vacca, prima di subire il 2-1. Nel corso del primo tempo si è infortunata il portiere titolare Carolina Marazzato; al suo posto è entrata Giulia Sorze, schierata in un ruolo differente.
Nel secondo tempo è arrivato il definitivo 2-2, ancora con Vacca, con la squadra capace di mantenere il risultato fino all'ultimo.
Al termine della partita, Sorze ha dichiarato: «Sono entrata in un ruolo non mio dopo l’infortunio del portiere. Non è stato facile, ma ho voluto mettermi in gioco e aiutare la squadra. Nel secondo tempo non abbiamo mollato e siamo riuscite a pareggiarla».