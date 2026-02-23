ACF Biellese: emergenza in porta e rimonta completata, finisce 2-2

Formazione ACF Biellese

1 Marazzato Carolina (sostituita al 25’ del primo tempo da 13 Sorze Giulia per infortunio)

4 Giletto Annalisa (vice capitano)

5 Nerva Francesca

6 Sorlei Stefania

7 Alberto Gaia

8 Cavagnetto Gloria (capitano)

9 Vacca Silvia (sostituita al 30’ del secondo tempo da 17 Artiglia Giada)

10 Carazzolo Desirée

15 Tintori Arianna (sostituita al 1’ del secondo tempo da 2 Quercioli Elena)

19 Bellon Andrea (sostituita al 1’ del secondo tempo da 3 Pertel Giorgia)

20 Demargherita Melissa

Allenatore: Stefano Barboni

Marcatori

6’ pt Vacca Silvia

25’ st Vacca Silvia

La gara si è aperta con il vantaggio delle avversarie. La Biellese ha trovato il pareggio con Vacca, prima di subire il 2-1. Nel corso del primo tempo si è infortunata il portiere titolare Carolina Marazzato; al suo posto è entrata Giulia Sorze, schierata in un ruolo differente.

Nel secondo tempo è arrivato il definitivo 2-2, ancora con Vacca, con la squadra capace di mantenere il risultato fino all'ultimo.

Al termine della partita, Sorze ha dichiarato: «Sono entrata in un ruolo non mio dopo l’infortunio del portiere. Non è stato facile, ma ho voluto mettermi in gioco e aiutare la squadra. Nel secondo tempo non abbiamo mollato e siamo riuscite a pareggiarla».