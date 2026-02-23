Bocce, giornata amara per la San Secondo Bennese: 14-6 per Savigliano

In Prima categoria, giornata amara per la San Secondo Bennese, che sabato scorso è stata sconfitta a Savigliano per 14-6. Un risultato che costa caro alla formazione biellese, ora scivolata all’ultimo posto della classifica con 5 punti.

Nel resto del turno si sono registrati i seguenti risultati: Tre Valli-Masera 17-3, Sangiorgese-Trofarello 14-6, Ponte Masino-Stazzanese 12-8, Pergittone-Rapallese 16-4, Vottignasco-Cairese 16-4.

In vetta guida la Saviglianese con 14 punti, seguita da Vottignasco a 12. A quota 11 si trovano Cairese, Stazzanese e Tre Valli; Trofarello e Rapallese sono a 9; Masera e Ponte Masino a 7; Sangiorgese e Pergittone a 6. Chiude la classifica la San Secondo Bennese con 5 punti.