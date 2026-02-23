Buona prova per Rally & Co al Ronde del Canavese

È stato un rientro con prestazioni in crescendo per Luca Zerbetto e Riccardo Cairati che, dopo un lungo stop, hanno disputato nel weekend la 20°Ronde del Canavese che prevedeva 4 passaggi sulla prova di Pratiglione. Sulla Renault Clio Rally5 griffata Rally & co hanno concluso 4° di classe e 50° assoluti.
sabato 21 febbraio
venerdì 20 febbraio
giovedì 19 febbraio
mercoledì 18 febbraio
sabato 14 febbraio
venerdì 13 febbraio
mercoledì 11 febbraio
