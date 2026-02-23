Bocce, focus sui giovani: a Chivasso la presentazione del progetto regionale

Importante appuntamento mercoledì 25 febbraio alle ore 20.30 alla Bocciofila La Tola di Chivasso per le società piemontesi.

La commissione sviluppo “Le bocce nel futuro”, composta da S. Damilano, E. Trivellin e C. Vittino, ha invitato le società interessate per presentare il progetto dedicato al rafforzamento, al supporto e all’attivazione di un movimento giovanile all’interno delle realtà sportive.

L’incontro si rivolge a tutte le società interessate all’opportunità di attivare un movimento giovanile, con l’obiettivo di coinvolgere tanti giovani nel presente e nel futuro del settore.