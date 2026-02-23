Tennis Tavolo Splendor: Unipol di Bocchio lotta ma cede in C2

Non basta un’ottima prova all’Unipol di Bocchio in C2, che deve cedere il passo alla forte Regaldi per 5-3 sabato pomeriggio alla palestra Leonardo da Vinci di Cossato. Per i cossatesi due punti di Erick Marangone e uno di Matteo Bianchetto.
Sconfitta anche in D1 per Gentile Impianti, che cade sul campo del Vercelli per 4-2 e vede allontanarsi Aosta e Biella Legno. Buona comunque la prova dello Splendor, che perde l’imbattibilità al termine di incontri combattuti. Due i punti conquistati da Tommaso Zoppello.
In D2 vittorie importanti per la classifica di Immobiliare Bugella e Siviero/Scarpa, che superano in trasferta Novara e Trecate: i primi consolidano la vetta, i secondi restano agganciati alla lotta per la salvezza.
Pareggio casalingo in D3 per MB Line contro la Sisport C: il 3-3 finale porta la firma di Mattia Zoppello (due punti) e Leonardo Alvarado. Da segnalare l’esordio in campionato del giovane Alessandro Marinone, prodotto del vivaio cossatese e figlio d’arte.