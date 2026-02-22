Anche l’Associazione Teatro Popolare di Sordevolo si unisce al dolore della famiglia per la perdita prematura di Guido Galassi, attore della Passione e membro del consiglio direttivo dal 2000 al 2015.
Persona capace e intraprendente; un vero cuore Alpino.
In Breve
domenica 22 febbraio
sabato 21 febbraio
Video animalerie
Che tempo fa
Rubriche
Biella | 22 febbraio 2026, 17:00
Scompare prematuramente Guido Galassi, il ricordo dell'Associazione Teatro Popolare di Sordevolo
"Persona capace e intraprendente; un vero cuore Alpino"
Anche l’Associazione Teatro Popolare di Sordevolo si unisce al dolore della famiglia per la perdita prematura di Guido Galassi, attore della Passione e membro del consiglio direttivo dal 2000 al 2015.
Le prime dal territorio
Biella
Scompare prematuramente Guido Galassi, il ricordo dell'Associazione Teatro Popolare di Sordevolo
"Persona capace e intraprendente; un vero cuore Alpino"