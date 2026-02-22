 / Biella

Biella | 22 febbraio 2026, 17:00

Scompare prematuramente Guido Galassi, il ricordo dell'Associazione Teatro Popolare di Sordevolo

Anche l’Associazione Teatro Popolare di Sordevolo si unisce al dolore della famiglia per la perdita prematura di Guido Galassi, attore della Passione e membro del consiglio direttivo dal 2000 al 2015.
Persona capace e intraprendente; un vero cuore Alpino.

C.S. Teatro Popolare di Sordevolo, G. Ch.

