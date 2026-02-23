A Vallanzengo il Carnevale Benefico è un vero successo

Sabato scorso, 21 febbraio, si è svolto un pomeriggio di giochi organizzato dall’associazione “Gli Amici di Loris” per festeggiare il Carnevale anche nel piccolo paese di Vallanzengo. Tutti i bambini del paese hanno partecipato portando anche cuginetti e amici.

Alcuni volontari con grande perizia hanno costruito delle splendide e coloratissime pignatte, che sono state distrutte con grande divertimento dai bambini partecipanti, ed anche qualche adulto si è cimentato in questo classico divertimento di Carnevale. Ci sono stati giochi vari e una tombolata che ha visto quasi tutti i partecipanti tornare a casa con una vincita. La classica fagiolata è stata preparata e distribuita dal locale circolo MCL. Per un piccolo paese di circa 200 abitanti è stato un vero successo.