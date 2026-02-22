Teens Baket Biella si impone a Piossasco: 60-72 e podio blindato

Il Teens espugna anche il campo di Piossasco e centra la sesta vittoria consecutiva, imponendosi per 60-72 e conquistando il terzo posto in classifica. La formazione biellese sale così a +2 su BiellaNext e a +4 su Arona.

Come previsto, gli Arancioblu hanno dovuto affrontare una gara fisica e combattuta contro una squadra che fa dell’aggressività la propria arma principale. L’avvio, infatti, è stato equilibrato, con i padroni di casa avanti 18-16 al termine del primo quarto.

Dal secondo periodo in poi, però, i ragazzi di coach Sacco, trascinati dal totem Trombetta, hanno fatto valere la maggiore qualità, piazzando un decisivo parziale di 12-28. All’intervallo lungo il punteggio sorrideva così al Teens, avanti 30-44.

Nel terzo quarto il copione non è cambiato: AreaPro ha continuato a giocare con intensità, ma i lanieri hanno risposto colpo su colpo, trovando continuità offensiva e allungando ulteriormente con un parziale di 10-19. Sul 40-63, massimo vantaggio di +23, si è aperta l’ultima frazione.

Nel finale il Teens ha gestito il margine, controllando la gara fino al definitivo 60-72 che certifica un momento di grande solidità e continuità di risultati.

Tabellini:

Trombetta 30, Cardani 14, Tuninetto 11, Zimonjic 7, Blair 6, De Bartolomeo 4, Gagliano, Manuello, Leone ne, Zatta ne, Mora ne.