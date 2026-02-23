Fulgor Chiavazzese RV, confermati Rosso, Acquadro e Berteletti

La Fulgor Chiavazzese Ronco Valdengo prosegue nel segno della continuità in vista della stagione 2026-2027. La società ha confermato Vilmo Rosso nel ruolo di direttore generale con deleghe alla prima squadra, Amedeo Acquadro direttore sportivo del settore giovanile agonistico e Luca Berteletti responsabile dell’Attività di base.

La decisione arriva dopo risultati significativi: la promozione in Eccellenza al primo anno dalla fusione e un settore giovanile in costante crescita. «Visti gli ottimi risultati ottenuti non potevamo che continuare con chi ha costruito ogni settore», ha dichiarato il presidente Gianni Fregonese, che ha annunciato anche l’intenzione di ampliare il raggio d’azione della società.

«È importantissimo continuare quanto iniziato due anni fa», ha sottolineato Vilmo Rosso, mentre Amedeo Acquadro ha evidenziato il livello raggiunto dal settore giovanile, con due squadre in corsa per il prossimo campionato regionale élite.