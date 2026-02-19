“Finti Carabinieri” a Viverone, anziana derubata in casa con l’inganno

Si spacciano per Carabinieri e riescono a rubare alcuni monili in oro ad un'anziana di Viverone.

La truffa è stata perpetrata nella giornata di ieri, 18 febbraio: stando alle prime ricostruzioni, tre uomini di circa 50 anni hanno suonato alla porta d'ingresso di una donna di circa 90 anni e, con una scusa sono riusciti ad entrare all'interno di un'abitazione perchè appartenenti alle forze dell'ordine.

Sembra che fosse presente un'altra persona, un'amica della pensionata. Mentre due di loro hanno distratto la coppia con alcuni espedienti, il terzo soggetto si sarebbe allontanato per rovistare nei locali. Alla fine, avrebbe portato via diversi oggetti preziosi.

L'entità del danno è in fase di quantificazione. Sul caso indagano i militari dell'Arma.