Nuova spolverata di neve nell’alta Valle Cervo, le foto da Montesinaro

Una leggera ma suggestiva spolverata di neve ha imbiancato nelle ultime ore l’alta Valle Cervo, regalando un colpo d’occhio davvero suggestivo. Le precipitazioni, unite alle temperature gelide, hanno interessato le quote più elevate del Biellese, riportando il paesaggio ad uno scenario tipicamente invernale.
Gli scatti, realizzati da un lettore, arrivano da Montesinaro, il piccolo borgo di Piedicavallo incastonato tra le vette della Valle Cervo. Come si può vedere, gli scatti mostrano tetti, sentieri e boschi imbiancati.
Al momento non si segnalano particolari criticità alla viabilità ma resta l’invito alla prudenza per chi si sposta nelle zone d'alta quota, soprattutto nelle prime ore del mattino e in serata, quando le temperature possono favorire la formazione del ghiaccio sul manto stradale.