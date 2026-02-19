A Vigliano la Fagiolata Alpina, un pomeriggio di sapori e comunità

Appuntamento da non perdere per la comunità di Vigliano Biellese. Sabato 21 febbraio avrà luogo la Fagiolata Alpina presso la sede di viale Alpini d'Italia. L'inizio della distribuzione avrà inizio dalle 16 del pomeriggio fino ad esaurimento scorte. Sarà l'occasione per assaporare uno dei piatti della nostra tradizione in compagnia dei propri cari e delle penne nere del paese.
In Breve
mercoledì 18 febbraio
martedì 17 febbraio
lunedì 16 febbraio
Video animalerie
Che tempo fa
Rubriche
Le prime dal territorio
Biella
Biella Città della Musica: oltre 2000 presenze all'Accademia Perosi FOTO
Trionfa il progetto che unisce le note ai colori. Dalla Regina Reikira ai segreti di Chopin: il...