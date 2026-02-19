A Vigliano la Fagiolata Alpina, un pomeriggio di sapori e comunità

Appuntamento da non perdere per la comunità di Vigliano Biellese. Sabato 21 febbraio avrà luogo la Fagiolata Alpina presso la sede di viale Alpini d'Italia. L'inizio della distribuzione avrà inizio dalle 16 del pomeriggio fino ad esaurimento scorte. Sarà l'occasione per assaporare uno dei piatti della nostra tradizione in compagnia dei propri cari e delle penne nere del paese.