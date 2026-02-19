 / CRONACA

CRONACA | 19 febbraio 2026, 11:20

Mattinata di interventi, a Zimone incendio alla canna fumaria

È il terzo intervento in poche ore nella provincia di Biella che ha visto impegnati i Vigili del Fuoco.

Mattinata di interventi, a Zimone incendio alla canna fumaria (foto di repertorio)

Un altro incendio si è verificato nella mattinata di oggi, 19 febbraio. L'allarme è scattato poco dopo le 8, nel comune di Zimone, dove si è originato un rogo all'interno della canna fumaria di un'abitazione. Sul posto si sono precipitati i Vigili del Fuoco, impegnati nelle fasi di spegnimento e nelle successive operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell'area interessata. 

È il terzo incendio che, nel giro di poche ore, è stato segnalato nella provincia di Biella, dopo i casi registrati sulla Trossi e a Gaglianico.

g. c.

