Principio d'incendio ad un mezzo della Seab, sulla Trossi arrivano i Vigili del Fuoco

Attimi di preoccupazione sulla Trossi dove si è verificato un principio d'incendio ad un mezzo della Seab. L'allarme è scattato intorno alle 6 di oggi, 19 febbraio, nel comune di Gaglianico.

Stando alle prime ricostruzioni, l'autista sarebbe sceso in tempo dal mezzo e avrebbe domato le fiamme con l'estintore presente a bordo. In seguito, sono giunti sul posto le squadre dei Vigili del Fuoco di Biella per le operazioni di raffreddamento e successiva messa in sicurezza del veicolo.

In seguito si sono svolte le verifiche del caso per accertare le possibili cause del rogo anche se tutto farebbe pensare ad un probabile cortocircuito.