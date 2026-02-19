ASAD Biella si allena a Bielmonte aspettando i Giochi Invernali Special Olympics FOTO

Anffas sulla neve. Un gruppo di ragazzi e di ragazze si stanno allenando da giorni sulle splendide piste da sci di Bielmonte. Il tecnico del gruppo è Davide Crispo Barbato, che sta preparando gli atleti per le diverse discipline in vista dei XXXVII Giochi Nazionali Invernali Special Olympics, che si terranno a Ovindoli, in Abruzzo, dal 2 al 6 del prossimo mese di marzo.

L'evento vedrà oltre 500 atleti con e senza disabilità intellettive gareggiare in sci alpino, sci nordico, snowboard e corsa con le racchette da neve, promuovendo inclusione e sport.

Nello specifico si stanno allenando Luciano Maino e Paolo Massazza per lo sci, Michele Pera per lo snowboard, Giulia Martinetti, Marco Bonadeo e Roberto Penzo per le ciaspole. Tutti faranno parte della squadra di Asad Biella.