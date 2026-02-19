Incendio in casa a Gaglianico, un uomo al Pronto Soccorso FOTO

Intervento dei Vigili del Fuoco a Gaglianico per un incendio scoppiato all'interno di un'abitazione. È successo poco dopo le 7.30 di oggi, 19 febbraio, in via Montegrappa.
Dalle prime informazioni raccolte, avrebbe preso fuoco un materasso per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine. Inoltre, l'uomo presente in casa sarebbe stato accompagnato al Pronto Soccorso per una visita di controllo a causa di una sospetta intossicazione.
Presenti sul posto le squadre di Biella, assieme al Nucleo Investigativo Antincendi e ai Carabinieri, impegnati nella raccolta dei rilievi che accerteranno la dinamica dell'accaduto. La strada è stata momentaneamente chiusa al traffico.