Biella Città della Musica: oltre 2000 presenze all'Accademia Perosi FOTO

Si è conclusa, con un successo straordinario, l'eduzione 2026 di Allegro Vivace, il progetto di educazione musicale e artistica promosso dalla Fondazione Accademia Perosi con il sostegno della Fondazione CR Biella. In una sola settimana sono stati realizzati 19 concerti che hanno coinvolto circa 2000 studenti del territorio biellese, provenienti dalle scuole di ogni ordine e grado, confermando e superando i risultati delle edizioni precedenti.

Come nelle passate edizioni, i concerti della Fondazione Accademia Perosi sono stati abbinati a un'esperienza artistica di grande rilievo: quest'anno i ragazzi hanno potuto visitare la mostra "Andy Warhol. Pop Art & Textiles" , ospitata presso Palazzo Gromo Losa e Palazzo Ferrero, vivendo un'immersione totale nel mondo della musica e dell'arte contemporanea, capace di stimolare curiosità, emozione e senso critico.

Il cuore del progetto è stato un percorso narrativo e musicale costruito su misura per ciascuna fascia d'età. I bambini del primo ciclo della scuola primaria sono stati trasportati nel mondo incantato de "La Regina Reikira". Quelli del secondo ciclo hanno invece vissuto la storia di "Un quartetto di amici e la forza dei sogni condivisi", un racconto sulla collaborazione e sull'importanza di inseguire i propri sogni, insieme. Per le scuole secondarie di primo grado è stata pensata "Elara e la scoperta che la musica non si può rubare, ma solo vivere", una narrazione che invita a riflettere sul valore autentico e intangibile dell'esperienza musicale. Infine, gli studenti delle scuole superiori hanno potuto esplorare "Ritratti dimenticati", un viaggio intimo e coraggioso nei segreti e nelle fragilità dei grandi compositori, per scoprire l'umanità che si nasconde dietro la genialità.

A fare da colonna sonora a ciascun percorso, le musiche di Haendel, Mozart, Chopin e di molti altri grandi autori, eseguite dal vivo da quattro musicisti di grande talento, mentre la magistrale voce narrante di Elisa Lombardi ha guidato i giovani spettatori attraverso ogni avventura con intensità e sensibilità.

Il successo di Allegro Vivace è il frutto di un impegno corale che ha coinvolto un'ampia squadra di professionisti – dai tecnici luci e audio alla segreteria organizzativa, dalla logistica alla comunicazione e alla grafica – insieme agli insegnanti e a tutte le scuole che hanno aderito con entusiasmo al progetto. A tutti loro va un ringraziamento sentito, così come alla Fondazione CR Biella, il cui sostegno ha reso possibile questa esperienza. Con quasi 2000 ragazzi raggiunti in soli sette giorni, Biella si conferma con orgoglio Città della Musica.

Contatti

Telefono: +39 015 29040

Indirizzo: C.so del Piazzo 24 - 13900 Biella - IT