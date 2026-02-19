Ortopedia, elettromedicali e noleggio ausili sanitari: tutti i servizi della Farmacia di Sandigliano FOTO e VIDEO

In un contesto in cui la farmacia moderna è chiamata a offrire sempre più servizi, la Farmacia di Sandigliano si distingue per un’offerta ampia, strutturata e in costante crescita. Non solo dispensazione del farmaco, ma un vero centro dedicato alla salute della persona e al benessere di tutta la famiglia, amici a quattro zampe compresi.

Negli ultimi anni la farmacia ha potenziato in modo significativo l’offerta, ampliando sia i servizi sia la gamma di prodotti disponibili. Tra i settori di punta spicca il reparto di ortopedia, con tutori, supporti articolari, plantari, calzature ortopediche e calze elastocompressive pensate per migliorare la circolazione e il comfort quotidiano.

Accanto all’ortopedia, grande spazio è dedicato ai prodotti elettromedicali, fondamentali per il monitoraggio e la gestione della salute anche a domicilio: dispositivi per la pressione, aerosol, strumenti per il controllo glicemico e apparecchi specifici per terapie domiciliari.

Sempre più richiesti sono inoltre i dispositivi per magnetoterapia, una soluzione utilizzata per favorire il recupero muscolare e articolare, disponibile con consulenza dedicata per orientare il cliente verso la scelta più adatta alle proprie esigenze.

La Farmacia di Sandigliano offre anche un servizio di noleggio ausili sanitari, tra cui deambulatori e altri dispositivi per la mobilità. Una risposta concreta e flessibile per chi necessita di supporti temporanei durante percorsi riabilitativi o in situazioni di assistenza familiare.

Professionalità e disponibilità del personale garantiscono un accompagnamento attento nella scelta dell’ausilio più idoneo.

Grande attenzione è riservata anche al mondo animale. Oltre a un’ampia selezione di alimentazione tradizionale per animali, la farmacia propone prodotti dedicati alla dieta BARF, sempre più apprezzata da chi sceglie un’alimentazione naturale per il proprio cane o gatto. Il valore aggiunto? Una consulenza personalizzata anche per gli amici a quattro zampe, per supportare i proprietari nella scelta dell’alimentazione più corretta e dei prodotti più adatti alle esigenze specifiche dell’animale.

La struttura dispone di accesso facilitato, eliminando barriere architettoniche e garantendo un ingresso agevole anche a persone con mobilità ridotta.

Perché la farmacia, oggi, è molto più di un luogo dove acquistare farmaci: è uno spazio dedicato alla prevenzione, alla qualità della vita e al benessere quotidiano di persone e animali.

Farmacia Sandigliano Dott. Beltrami

Via A. Gramsci, 50

13876 Sandigliano (BI )

Tel. +39 015 691050

sito https://www.farmaciasandigliano.it/