Scuola Pallavolo Biellese, altri tre punti in trasferta per la prima squadra

Altra vittoria per la prima squadra della Scuola Pallavolo Biellese Monteleone Trasporti. La Ilario Ormezzano Sai SPB conferma i favori del pronostico e si impone 3-0 a Moncalieri, ai danni della Pallavolo Torino. Gli arancioblù difendono il secondo posto in Serie C, a pari merito con Acqui Terme: sabato prossimo sarà scontro diretto.

Le parole di coach Milo Zanardo: «Sapevamo bene che quella di Moncalieri era una partita da non prendere sottogamba. Purtroppo nel secondo set lo abbiamo fatto, ci siamo adeguati al ritmo della Pallavolo Torino e abbiamo faticato molto. Nel primo invece, e dalla metà del secondo, siamo riusciti ad esprimere e imporre il nostro gioco, tenendo saldamente le redini dell’incontro. Il match è stato comunque una buona occasione per sperimentare nuove soluzioni tattiche e concedere più spazio ai ragazzi che finora avevano giocato un po’ meno. Guardando avanti, di sicuro occorrerà mostrare una mentalità diversa. Adesso, testa ad Acqui Terme!».

SERIE C - 15a giornata

Palestra S.E. “C Battisti” di Moncalieri (TO)

Pallavolo Torino – ILARIO ORMEZZANO SAI SPB 0-3

(14-25/23-25/20-25)

ILARIO ORMEZZANO SAI SPB: Berteletti 2, Vicario 1, Agostini 4, Sensi 13, Stragiotti 9, Antonov 10, Maretti 4, Graziano 5, Despaigne 5, Carlotto (L1), Murdaca (L2). Coach Milo Zanardo.

