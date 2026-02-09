Salussola Volley corsaro a Bellinzago, vittoria per 3–1 e punti pesantissimi

Grande vittoria esterna per il Salussola Volley che, nei giorni scorsi, ha espugnato il campo di Bellinzago con il risultato di 3 set a 1, portando a casa tre punti fondamentali per la classifica.

La partita si apre nel migliore dei modi per i ragazzi di Salussola, che nel primo set scendono in campo concentrati e determinati. Il gioco è fluido, la squadra gira bene in tutti i fondamentali e riesce a imporre il proprio ritmo, conquistando il parziale con merito. Nel secondo set arriva invece una flessione: Salussola non riesce a esprimersi ai propri livelli abituali, cala l’intensità e Bellinzago ne approfitta, trovando fiducia e pareggiando il conto dei set.

Il momento chiave del match arriva nel terzo set, combattutissimo punto a punto. Qui emerge il carattere del Salussola Volley: nei momenti decisivi la squadra resta compatta, dimostra grande solidità mentale e lucidità negli ultimi scambi, riuscendo a portare a casa un set fondamentale per l’inerzia della gara. Sull’onda dell’entusiasmo, il quarto set è un vero e proprio dominio del Salussola.

La squadra prende subito il largo, gestisce il vantaggio con sicurezza e chiude la partita senza lasciare spazio agli avversari. Una vittoria di peso, che conferma la crescita del gruppo e lancia un segnale forte al campionato. La prossima partita si giocherà venerdì 13 febbraio, alle 21, nelle mura amiche di Salussola contro il Volley Vigliano. La società invita i tifosi a seguire la squadra per far sentire il proprio calore in un inconto che si preannuncia fondamentale per la stagione.