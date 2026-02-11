SPB Monteleone Trasporti, weekend intenso tra Serie D e settore giovanile FOTO

È ripartito a pieno regime il calendario della Scuola Pallavolo Biellese Monteleone Trasporti. Il punto completo su Serie D e Settore Giovanile.

SERIE D

Serie D Girone A - 14a giornata

PalaPajetta di Biella

M-APPHOTEL SPB – Lasalliano Volley Torino 2-3

(23-25/27-29/25-19/25-14/16-18)

M-APPHOTEL SPB: Garbaccio 5, Caligaris 1, Rolando, Colombara, Pietropoli, Ressia 17, Petrache 20, Benanchietti 6, Ramella Pezza S., Ramella Pezza P. 1, Grosso 5, Castrovilli (L). Coach Simone Marangio.

Coach Simone MARANGIO: «Nota decisamente positiva: all’andata Lasalliano ci aveva surclassato in tutti i fondamentali, non c’era stata partita. Questa volta invece ce la siamo giocata alla pari in tutti i set, perdendo solo ai vantaggi ed eguagliando il livello degli avversari. Ancora più notevole il fatto che, sotto 2-0, siamo riusciti a pareggiare, dominando addirittura il quarto set. Il tie-break è una questione di episodi, siamo stati anche in vantaggio: rimane il rammarico per una partita che sinceramente avremmo potuto portare a casa. Gli ultimi due punti – subiti in ricezione – fanno particolarmente arrabbiare, dato che la gara da quel punto di vista era stata quasi perfetta. Siamo arrivati a un passo da una vittoria meritata: c’è dispiacere ma anche ulteriore consapevolezza».

UNDER18 UISP

Under18 UISP - 10a giornata [Recupero]

Palestra “E. De Amicis” di Moncalieri (TO)

Pallavolo Torino Granata – AIAZZONE COSTRUZIONI SPB 1-3

(14-25/25-22/17-25/18-25)

Under18 UISP – 11a giornata

Palestra S.M. “Villaggio Lamarmora” di Biella

AIAZZONE COSTRUZIONI SPB – Sant’Anna Volley 0-3

(26-28/21-25/20-25)

Il direttore tecnico Mino BARBERIS: «Un weekend intenso, con due partite ravvicinate. Quella di Torino era più abbordabile tecnicamente, abbiamo vinto con un discreto gioco e nel complesso direi che è andata bene. Il coach ha fatto ruotare la squadra, tutti i ragazzi sono scesi in campo. Sant’Anna invece era tutt’altro avversario, d’altronde è prima e imbattuta in campionato. Al netto della sconfitta credo che ci siamo difesi bene: i parziali sono stretti, forse potevamo anche vincere il primo set ma il risultato è giusto e va bene così. La nostra formazione UISP serve a far crescere a livello tecnico quegli elementi che, anche per impegni scolastici, ne hanno più necessità. Oltre a sviluppare qualche ragazzo promettente della nostra Under17».

UNDER17

Under17 Seconda fase - 1a giornata

Palestra comunale di Romagnano Sesia (NO)

Pool Pavic Volley - ENERCOM SPB 0-3

(18-25/14-25/11-25)

Coach Simone MARANGIO: «È iniziato il girone che definirà le squadre qualificate per la Final Four regionale. Nonostante un paio di assenze, a Romagnano abbiamo sempre condotto la gara: giocata in maniera non brillante, anche per gli strascichi fisici e mentali dell’impegno della sera prima in Serie D. Il gruppo era lo stesso. Il risultato mostra però degli ottimi parziali, a dimostrazione del fatto che l’avversario non ci ha mai impensierito. In fin dei conti, un weekend piuttosto positivo: prendiamo tutto il buono che si è visto e ce lo mettiamo in tasca».

UNDER15

Under15 Seconda fase - 1a giornata

Palestra comunale di Occimiano (AL)

Fortitudo Volley Occimiano – AM IMPIANTI SPB 0-3

(9-25/19-25/11-25)

Coach Antonio REMOLLINO: «Per fortuna la partita è stata molto semplice, ci ha dato la possibilità di far scendere in campo tutti i ragazzi a nostra disposizione. In sostanza, nonostante il nuovo girone, la gara non è stata troppo diversa rispetto alle ultime. Ora però dobbiamo trovare il modo di prepararci al meglio per i prossimi due impegni – il secondo in particolare contro Vercelli – che saranno molto più difficili. Noi comunque dobbiamo puntare a vincerli entrambi».