Virtus Biella, i risultati delle gare del weekend: l'impegno non è mai venuto meno

In foto, le ragazze della serie D e coach Rudy Rastello dopo il successo contro Montanaro.

Fine settimana ricco di incontri per le formazioni della Virtus Biella, impegnate nei campionati federali e PGS.

Serie D

Netta vittoria casalinga per la Prima Squadra contro Montanaro: 3-0 (25-19, 25-18, 25-18). Una gara condotta con attenzione, continuità e determinazione, a conferma dei progressi del gruppo.

Prima Divisione

Sconfitta per un soffio delle giovani ragazze Virtus contro Gaglianico: 2-3 (25-19, 22-25, 25-16, 13-25, 13-15). Dopo un buon inizio, la partita si è fatta equilibrata fino all’ultimo punto. La maggiore esperienza ha favorito le avversarie che si sono aggiudicate il tie- break.

Under 18 – Ottavi di finale

Le virtussine cedono sul campo del Volley San Giacomo: 3-1 (25-9, 25-12, 26-28, 25-20), riuscendo però a strappare un set e a mantenere alta l’attenzione nella seconda parte di gara.

Under 16 – Ottavi di finale

Bella vittoria esterna contro Ticino Volley: 2-3 (20-25, 25-19, 16-25, 25-22, 14-16). Prova di carattere, con un finale in rimonta e successo conquistato al fotofinish.

Under 13

Sconfitta per 0-3 contro la capolista Santhià (12-25, 17-25, 12-25). Le giovani virtussine hanno mostrato grande impegno e continui segnali di crescita, con buoni spunti emersi nel corso del match.

Under 12 4vs4

Tante partite e occasioni di gioco per le numerose piccole atlete SPB Virtus Biella. Diversi set vinti e una preziosa opportunità per fare esperienza… sempre con il sorriso!

PGS Under 16

Vittoria convincente per 3-0 (25-7, 25-11, 25-20) contro Tollegno, partita ben giocata e gestita con lucidità.

PGS Under 14

Contro Valsesia arriva una sconfitta per 1-3 (20-25, 25-23, 19-25, 24-26), in una gara comunque affrontata con grinta e determinazione.

PGS Under 13

Sfida combattuta contro Gaglianico, persa 2-3 (24-26, 25-20, 25-18, 23-25, 7-15) ma ben giocata sotto il profilo dell’impegno.

Virtus Biella continua il proprio percorso con costanza e determinazione, puntando su crescita tecnica, spirito di gruppo e passione per la pallavolo.