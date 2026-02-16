Vigliano, carte di identità cartacee: scadono tutte il 3 agosto 2026

A decorrere dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più utilizzabile, a prescindere dalla data di scadenza riportata sul documento. Lo rende noto il comune di Vigliano Biellese sul proprio sito web.

I cittadini ancora in possesso di carta di identità cartacea sono pertanto invitati a procedere per tempo a richiedere la carta di identità elettronica, evitando di attendere il periodo estivo con le possibili conseguenze inerenti i tempi di attesa per l'ottenimento del documento, soprattutto nel caso di partenza verso destinazioni estere. La consegna della carta di identità elettronica al richiedente non è immediata: i tempi di emissione e recapito tramite raccomandata da parte dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato prevedono sei/sette giorni lavorativi.

Si ricorda che: la sostituzione della carta d'identità cartacea con quella elettronica può essere richiesta in qualsiasi momento, a prescindere dalla data di scadenza riportata sul documento; la richiesta di sostituzione del documento cartaceo con quello elettronico, non costituisce richiesta di duplicato e quindi non è sottoposta al pagamento del doppio dei diritti di segreteria; la Carta d'Identità Elettronica (CIE) è valida anche come documento di viaggio nei Paesi dell'Unione Europea e negli Stati con i quali l'Italia ha stipulato specifiche convenzioni; la CIE consente di accedere ai servizi digitali erogati tramite i siti della Pubblica Amministrazione in maniera semplice e gratuita. I Cittadini iscritti all’AIRE dovranno rivolgersi al proprio consolato di riferimento.

Per informazioni, Comune di Vigliano Biellese, Servizi Demografici, al numero 015512041 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 o indirizzo email: demografico@vigliano.info