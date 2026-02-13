Scuola Pallavolo Biellese, si gioca di domenica in Serie C e D

Altre partite attendono la Scuola Pallavolo Biellese Monteleone Trasporti. Le formazioni di Serie C e Serie D scenderanno in campo – eccezionalmente – di domenica , entrambe in trasferta. La Ilario Ormezzano Sai SPB sarà di scena alle 18 a Moncalieri contro la Pallavolo Torino . La M-AppHotel SPB affronterà invece il 2mila8 Volley , fischio d’inizio alle 17.30 a Domodossola.

A presentare la partita della prima squadra è il vice-allenatore Simone Nicolo: «La principale difficoltà sarà mantenere altissima la concentrazione, dal primo all’ultimo pallone. In queste situazioni c’è sempre il rischio di abbassare la guardia, e non possiamo permettercelo. Come sabato scorso a Montanaro (e non sempre ci siamo riusciti) dovremo essere bravi a imporre gioco e ritmo-gara, fin da subito. Dobbiamo indirizzare il match già dalle prime battute, lavorando con continuità sugli aspetti che curiamo in allenamento, ma cercando anche nuove soluzioni. Si tratta di una prova di maturità: rispetto per l’avversario, intensità e attenzione ai dettagli, per crescere ancora».

Aggiunge l’opposto Bryan Despaigne: «Domenica andremo ad affrontare una trasferta sul campo della Pallavolo Torino, un impegno che non deve assolutamente sembrare scontato. Al di là dei tanti punti in classifica che ci separano da loro, la nostra squadra è pronta. In settimana ci siamo allenati davvero bene, in ogni seduta cerchiamo sempre di dare il massimo. Esattamente quello che dovremo fare anche a Moncalieri, nella prossima delicata sfida di campionato».

UNDER19

Under19 Seconda fase | 2a giornata

PalaRaccagni di Domodossola (VB)

2mila8 Volley Domodossola – OFFICINA POZZO SPB 0-3

(18-25/25-27/20-25)

Il direttore sportivo Oscar Zaramella: «Forse non è stata una delle nostre migliori partite, ma comunque l’abbiamo gestita. Anche tenendo presente che si trattava del debutto del nuovo allenatore, il quale non aveva ancora visto la squadra al completo (composta da ragazzi di Serie C e D). Domodossola poi era reduce dalla vittoria al tie-break di Novi: un colpaccio, sono cresciuti. Noi siamo riusciti a limitare gli errori, e il secondo set vinto ai vantaggi è risultato l’ago della bilancia: sul 2-0 la partita ha preso una piega favorevole. Siamo soddisfatti, una trasferta lunga ma positiva. Nel prossimo impegno punteremo a qualificarci alla Final Four di domenica 1° marzo, che si disputerà sul nostro territorio. Al mattino ci saranno le due semifinali – tra Biella e Occhieppo Inferiore -, al pomeriggio la finale 3°/4° posto alla “Schiapparelli” e quella per il titolo al PalaPajetta».

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND ARANCIOBLÙ

Serie C

Domenica 15/2, ore 18 | Palestra S.E. “C. Battisti” di Moncalieri (TO)

Pallavolo Torino – ILARIO ORMEZZANO SAI SPB

Serie D

Domenica 15/2, ore 17.30 | PalaRaccagni di Domodossola (VB)

Pediacoop H24 2mila8 Volley Domodossola – M-APPHOTEL SPB

Under19

Sabato 14/2, ore 11.30 | PalaPajetta di Biella

OFFICINA POZZO SPB – Gulliver Novi Pallavolo

Under18 UISP

Domenica 15/2, ore 10.30 | Palestra S.M. “Villaggio Lamarmora” di Biella

AIAZZONE COSTRUZIONI SPB – Auxilium Monterosa

Under15

Sabato 14/2, ore 15 | Palestra S.M. “Villaggio Lamarmora” di Biella

AM IMPIANTI SPB – Volley Novara Cinghialotti

Under13 3vs3

Domenica 15/2 | PalaRaccagni di Domodossola (VB)

Ore 10: Pallavolo Altiora Blu – LANIFICIO DI SORDEVOLO SPB

Ore 10.30: LANIFICIO DI SORDEVOLO SPB – Pool Pavic Next Gen