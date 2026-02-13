Pallavolo, Teamvolley cerca riscatto contro il giovane Monviso

Trasferta pericolosa per il TeamVolley Lessona, determinato a cancellare l’ultimo passo falso nel girone nazionale di Serie B2. Le biancoblu saranno impegnate sabato sera a Pinerolo contro le giovani atlete del Monviso Volley (società di A1). Si gioca alle 21 .

A presentare il match è il vice-allenatore Ivan TURCICH: «Una trasferta da non sottovalutare. Nonostante la bella vittoria dell’andata, arriviamo dalla pausa e dalla sconfitta contro Canelli: dettagli che non ci pongono in una condizione mentale favorevole. Dovremo essere brave ad approcciare la gara in maniera corretta, con la voglia di riscattare la prestazione (e soprattutto il finale di quarto set) di sabato scorso. All’andata avevamo retto bene a livello fisico le giovani avversarie: dovremo fare altrettanto, servendo meglio del solito e facendoci trovare pronte sulle situazioni di muro-difesa. Al momento è importante che le ragazze serrino i ranghi il più possibile. Servono risultati: per provare a chiudere con un bel piazzamento finale, ma anche perché se lo meritano per quello che fanno in settimana. Rimaniamo consapevoli delle nostre capacità che – a mio avviso – sono superiori rispetto alla classifica attuale. Facciamo parlare il campo, e questa volta a nostro favore».

Aggiunge la banda Martina BORDIGNON: «Sicuramente la prestazione e il risultato della nostra ultima partita non ci hanno lasciate soddisfatte. Abbiamo giocato al di sotto delle nostre potenzialità, commettendo tanti errori soprattutto nei finali di set. Adesso abbiamo tanta voglia di ritornare in campo per dimostrare che sappiamo fare molto meglio, e già sabato ne avremo la possibilità. Siamo consapevoli che contro Pinerolo non sarà facile perché, come tutte le squadre giovani, stanno migliorando con l’avanzare del campionato. Sarà dunque importante imporre il nostro gioco, e cercare di sbagliare il meno possibile».

Prima Divisione TST Girone D | 15a giornata

Palestra L.S. “A. Antonelli” di Novara

Volley San Giacomo Locanda delle 2 Suocere – BOTALLA TEAMVOLLEY 3-2

(25-22/16-25/15-25/25-20/15-11)

Coach Ivan TURCICH: «Innanzitutto va dato merito alle avversarie, hanno giocato una bella gara e sono riuscite a metterci in difficoltà nei momenti giusti. “Chapeau” a loro, il risultato è giusto! Si tratta della nostra prima sconfitta in campionato, direi meritata: troppi alti e bassi, quando contava di più abbiamo perso la concentrazione e incassato dei break senza senso che all’andata non avevamo patito. In termini di classifica, cambia poco o nulla: siamo a +4 e non a +8 sulla seconda. Sono quasi contento che il ko sia arrivato adesso, onestamente, perché è importante comprendere quando si sta sbagliando in termini sportivi e agonistici. Un campanello d’allarme che dobbiamo ascoltare, per sistemarci. Il rammarico è solo per aver mollato mentalmente: lavoreremo, il tabellone si avvicina. Adesso arriva un altro match importante con l’Under18, per accedere alle Final Four».

Under12 4x4 | 2a giornata

Palasport di Lessona (BI)

CONAD TEAMVOLLEY BIANCA – CONADTEAMVOLLEY BLU 0-3 *

CONAD TEAMVOLLEY BLU – Buzzi Volley Trino Bianca 0-3

(4-15/0-15/4-15)

CONAD TEAMVOLLEY BIANCA – Buzzi Volley Trino Bianca 0-3 *

Atena Volley Santhià Bianca - CONAD TEAMVOLLEY BIANCA 3-0 *

Coach Cristina ZOIA: «Seconda giornata per le nostre formazioni 4x4, sul campo di casa a Lessona. Un turno sfortunato per la Bianca, perché a causa di alcuni problemi regolamentari non verranno addizionati punti in classifica. Le ragazze però avevano conquistato un doppio 3-0, contro Santhià e nel “derby” tra TeamVolley, strappando anche il primo set del campionato al forte Trino. Per la Blu, oltre alla partita già citata, si è registrato anche il ko con la capolista. Nonostante tutto siamo molto orgogliose delle prestazioni che le ragazze hanno mostrato sul campo. Ora possiamo solo tornare ad allenarci, per preparare al meglio i prossimi impegni e riprenderci quella posizione che meritiamo».

Sabato 14/2, ore 21 | Palasport di Pinerolo (TO)

Monviso Volley Pinerolo – TEAMVOLLEY LESSONA

Lunedì 16/2, ore 20 | Palasport di Lessona (BI)

BOTALLA TEAMVOLLEY – Valsesia Team Volley

Domenica 15/2, ore 17 | Palestra IIS “Cossatese e Vallestrona” di Cossato

GENERALI TEAMVOLLEY – Hemaco Volley San Giacomo

Domenica 15/2, ore 10.30 | Centro sportivo di San Maurizio d’Opaglio (NO)

Sammaborgo Volley – DE MORI TEAMVOLLEY

Domenica 15/2, ore 15 | PalaSarselli di Biella

SPB Virtus Biella – BIGMAT TEAMVOLLEY