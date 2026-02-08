Pallavolo, TeamVolley: Sconfitta amara contro PVB

Non manca il rammarico al termine della prima giornata di ritorno del girone nazionale di Serie B2. Davanti al pubblico di casa, il TeamVolley Lessona non coglie l’opportunità di fare punti contro la Pallavolo Valle Belbo . Le astigiane – forti ma alla portata – cambiano marcia nei momenti decisivi e strappano il 3-1.

CRONACA

Caimi al palleggio e Filippini opposto, Diego e Bordignon in banda, Fizzotti libero, Macchieraldo e Bonini centrali: questo lo starting-six biancoblù.

Partenza di primo set molto imprecisa: sul 5-5, ben otto punti sono nati da errori avversari. Il TeamVolley dà una piccola spallata, la PVB replica alzando un muro solido che vale il primo vantaggio ospite sull’8-9. Le padrone di casa si sbloccano: un contro-parziale di 6-2 costringe le astigiane al time-out, bissato qualche scambio più tardi al termine di una sequenza simile. Trascinato da Bordignon, il TeamVolley si porta sul 20-13, Canelli capisce che la frazione è andata e parte la girandola di cambi. Una bella parallela di Diego vale l’illusorio 25-16.

Il secondo parziale di gara riparte sulla falsariga del primo: le attaccanti lessonesi vanno a punto con facilità, Macchieraldo pesca l’ace in battuta che vale il 9-5 e l’ennesimo “tempo” chiamato dallo staff tecnico rivale. La partita fa inversione a “U”: la PVB sale di colpi e le lessonesi iniziano a sbagliare, il tabellino si colora di rosso e sul 15 pari coach Bellagotti ferma tutto. La parità regge fino a quota 17, ma Canelli infila tre punti (da errori biancoblu) che risultano pesanti. Entra Cavaliere, le astigiane piazzano due bei muri e il tabellone dice 20-25.

Terzo set piuttosto equilibrato, quasi fino in fondo. Diego e un’ottima Macchieraldo tengono avanti il TeamVolley nei primi scambi, le imprecisioni aumentano ma l’equilibrio non cede. Un muro di Filippini e due errori di Canelli firmano il 15-13, punteggio su cui arriva il primo time-out avversario. Il rientro in campo è veemente: il parziale di 1-7 (l’unico punto lessonese arriva da una battuta sbagliata della PVB) consegna il vantaggio alle astigiane. Si arriva al 17-21, Filippini trova un mani-out ma da lì in avanti è solo Canelli. Servizi, attacchi ed errori altrui: 18-25.

Il quarto set mostra lo stesso copione, ma con un finale da film horror. Punto su punto si gioca fino all’11 pari, finché il TeamVolley – sempre sfruttando l’estro di Bordignon – infila un 5-1 che forza il time-out avversario sul 15-12. Tre punti in sequenza riportano a contatto Canelli, coach Bellagotti viene ammonito ma Bonini risponde e sul 18-16 è ancora la panchina opposta a chiamare il tempo. Alcuni fischi controversi mettono altro pepe nel match, sul 19 pari però le lessonesi piazzano un bel 4-0 e poco dopo Filippini schiaccia a terra il 24-20. Inizia uno psicodramma: la PVB attacca e mura, annulla tre set-points, sorpassa e ne spreca a sua volta uno. La festa è solo rimandata: il 25-27 è amarissimo.

COMMENTO

Coach Alessio BELLAGOTTI: «Non è che si poteva, si doveva far punti. Abbiamo buttato via due set – il secondo e il quarto – in modo non corretto, commettendo errori ingenui che non possiamo permetterci. Sapevamo che Canelli, se in modalità “agonistica”, poteva mettere sotto chiunque. Avanti di 4-5 punti, non possiamo complicarci la vita e regalare loro un parziale in modo così facile, come accaduto nel secondo. Nel quarto poi - se proprio devi perdere - lo fai perché osi e non perché hai spento la luce quando serviva accenderla. Un peccato, il tie-break era giusto e forse anche la vittoria. Per l’ennesima volta non abbiamo raccolto nulla contro una squadra di vertice e questo inizia ad essere pesante. Questa volta è mancata la lucidità nella scelta tecnica: nonostante l’esperienza non riusciamo a trovare il focus su questi dettagli. Il quarto set era finito, non abbiamo avuto molta fortuna ma quella te la devi cercare e noi non l’abbiamo fatto. Bisognava osare per proiettarci con il vantaggio dell’inerzia nel quinto, invece continuiamo a pagare caro i nostri errori».

TABELLINO

SERIE B2 Girone A - 14a giornata

Palasport di Lessona (BI)

TEAMVOLLEY LESSONA – Pallavolo Valle Belbo 1-3

(25-16/20-25/18-25/25-27)

TEAMVOLLEY LESSONA: Caimi 2, Daffara, Diego 12, Bordignon 11, Sola, Cavaliere, Bonini 4, Macchieraldo 11, Barbonaglia, Filippini 17, Fizzotti (L1), Guzzo (L2). Coach Alessio Bellagotti, vice Ivan Turcich.