TeamVolley, entra nel vivo il tabellone finale per Under 18 e 16

Entra nel vivo il tabellone finale dei campionati Under18 e Under16 . Il Generali accede ai quarti, dove affronterà le novaresi del Volley San Giacomo. Il punto sul Settore Giovanile del TeamVolley.

UNDER 18

Under18 – Ottavi di finale [Ritorno]

Palestra S.M. “G. Pajetta” di Novara

San Rocco Volley Azzurra – GENERALI TEAMVOLLEY 1-3

(25-16/17-25/14-25/17-25)

Coach Ivan Turcich: «Siamo felici del risultato: abbiamo conquistato i quarti di finale e questo è molto positivo. L’unica nota che non è mi è piaciuta è la partenza del primo set con il freno a mano tirato, in cui abbiamo sbagliato tutto quello che c’era da sbagliare. Poi però abbiamo iniziato a giocare la pallavolo che conosciamo, gestendo il ritmo-gara senza episodi particolari. Adesso andremo ad affrontare San Giacomo, squadra particolarmente forte e che ormai conosciamo bene».

UNDER 16

Under16 - Ottavi di finale [Andata]

Palasport di Lessona (BI)

DE MORI TEAMVOLLEY – Sammaborgo Volley 0-3

(15-25/20-25/19-25)

Coach Alessia Diego: «Una partita sicuramente difficile, con una partenza piuttosto lenta. Di set in set, piano piano siamo cresciute e abbiamo cominciato a mostrare alcune belle cose. Il problema è che purtroppo siamo ancora troppo altalenanti, non riusciamo a dare costanza al nostro gioco e questo diventa un punto di debolezza. Contro avversari di questo calibro non possiamo permetterci così tanti errori. In settimana limeremo i difetti, per arrivare alla sfida di ritorno di domenica prossima nella condizione migliore».