Vittoria con il cuore, il TeamVolley passa a Pinerolo

Nella serata di San Valentino, il TeamVolley Lessona festeggia un’altra bella vittoria nel campionato nazionale di Serie B2. Le biancoblù espugnano il fortino del giovane Monviso Volley : 3-0 a Pinerolo. Ovviamente, con il cuore.

Coach Alessio Bellagotti propone Caimi palleggio e Filippini opposto, Diego e Bordignon in banda, Fizzotti libero, Bonini e Macchieraldo centrali.

Il primo set non parte in maniera semplice, complice un avversario fisico e propositivo. Le biancoblù tengono però il comando fino ai due punti consecutivi delle torinesi che valgono il 15-14: lo staff del TeamVolley chiama time-out e le ragazze rispondono con un veemente 1-6 di parziale che indirizza la frazione. Il Monviso prova a sua volta a fermare il gioco - prima sul 17-19 poi sul 18-22 - ma con ben altra resa. Diego e Bordignon trovano i varchi giusti e scavano il solco. Sul 20-24 arrivano due set-points sprecati, coach Bellagotti sente ululare i fantasmi di Canelli e preferisce richiamare la truppa a bordocampo. Il 22-25 arriva immediato, su errore torinese.

Avvio di secondo set ancora equilibrato, ma sull’8-7 capitan Fizzotti e compagne danno la prima spallata e si portano sul +2. La ricezione del Monviso comincia a vacillare, Filippini attacca alla grande (10 punti per lei nella singola frazione) e il TeamVolley scappa. Bonini regala il 12-16, ma le padrone di casa accorciano sul -1. Lo staff lessonese ferma il gioco e al rientro Pinerolo infila quattro errori pesanti (tra cui ben tre battute a rete) che aggiornano il punteggio sul 19-21. Entra Daffara e risale in cattedra Filippini, ma si lotta punto-a-punto. Le rispettive panchine spendono anche il secondo time-out. A mettere a terra il prezioso 23-25 è Bonini.

Copia-incolla anche per la terza frazione. Le biancoblù sfruttano i pessimi servizi avversari per rimanere in scia, ma sul 9-7 il coach preferisce parlare con le ragazze. Monviso continua a colorare di rosso il tabellino, mentre l’opposto di Lessona si conferma un cecchino. Le pinerolesi spendono il tempo sul 13-14 e sul 15-18, ma cinque punti di fila - due punti di Filippini e tre errori - condizionano il set, che scivola via. Diego e Bordignon piazzano due solidi muri, Cavaliere debutta al servizio. L’ultimo acuto è ancora di Filippini, che fissa il 21-25.

Coach Alessio Bellagotti: «Una vittoria bella e convincente, dopo una settimana di lavoro (e rammarico per sabato scorso) si sono viste delle buone cose in campo. Da adesso fino alla fine della stagione, in ogni singola partita, cercheremo di dare il meglio per dimostrare la nostra crescita. Il match di Pinerolo non è stato semplice: è una squadra giovane, che lotta e che al servizio poteva anche metterci sotto. Escluso l’avvio di terzo set, abbiamo sempre controllato con un buon margine. Nei momenti finali delle frazioni forse c’è stato un pizzico di paura, memori dell’ultima partita. A livello di gioco abbiamo fatto bene, così come tutte le singole giocatrici. Testa bassa e pedalare, lavorando ancora: anche chi sta giocando meno deve dare il massimo, per capire se ci sono i margini per accumulare ulteriore esperienza. Ora l’attenzione si sposta su Luino, dove cercheremo di replicare».

Aggiunge la banda Alessia Diego: «Una buona partita, dal risultato positivo ma assolutamente non scontato. A tratti Pinerolo ha giocato una pallavolo davvero di alto livello, sfruttando fisicità e potenza, ma noi siamo state comunque altrettanto brave a non mollare mai a livello mentale. Siamo anche riuscite a sfruttare quelli che sapevamo essere i loro punti deboli. Ci portiamo a casa tre punti meritati, che fanno bene all’umore e alla classifica».

SERIE B2 Girone A - 15a giornata

Palasport di Pinerolo (TO)

Monviso Volley Pinerolo – TEAMVOLLEY LESSONA 0-3

(22-25/23-25/21-25)

TEAMVOLLEY LESSONA: Caimi, Daffara, Diego 6, Bordignon 9, Sola ne, Cavaliere, Bonini 9, Macchieraldo 3, Barbonaglia ne, Filippini 19, Fizzotti (L1), Guzzo (L2). Coach Alessio Bellagotti, vice Ivan Turcich.