Il Mercatino Franchising Biella Salussola Volley non si ferma: netto 3-0 nel derby contro il Vigliano

Continua la marcia positiva del Mercatino Franchising Biella Salussola Volley nel campionato di Prima Divisione Maschile. Nella serata di ieri, venerdì 13 febbraio, i ragazzi di casa hanno confermato l’ottimo stato di forma superando con un perentorio 3-0 il Vigliano Volley ASD tra le mura amiche della Palestra Comunale di Salussola. Il match, valevole per la quinta giornata di ritorno, ha visto i padroni di casa dominare il ritmo del gioco sin dalle prime battute. Solo nel secondo set gli ospiti hanno provato a reagire, ma la solidità del Salussola ha permesso di chiudere la pratica senza concedere set agli avversari.

Il primo set è scivolato via velocemente (25-15) grazie a un servizio incisivo e a una fase di muro-difesa ben organizzata. Più combattuto il secondo parziale, dove il Vigliano ha alzato il livello della ricezione restando agganciato nel punteggio fino alle fasi finali, risolte però con freddezza dai salussolesi (25-22). Nel terzo set non c’è stata storia: il Salussola Volley ha ripreso il largo chiudendo il match con un netto 25-14. L’entusiasmo per questa vittoria casalinga deve ora trasformarsi in concentrazione per il prossimo impegno.

La squadra chiama a raccolta i propri sostenitori per la delicata trasferta di venerdì prossimo alle 21 contro il Volley Crescentino in trasferta.

Vi aspettiamo numerosi per sostenere i colori del Salussola Volley anche fuori casa!