Pallavolo, SPB, Esordio vincente per coach Zanardo

Inizio di ritorno positivo per la prima squadra della Scuola Pallavolo Biellese Monteleone Trasporti ed esordio vincente per coach Milo Zanardo sulla panchina della formazione di Serie C.

Davanti al pubblico del PalaPajetta, la Ilario Ormezzano Sai SPB piega con un netto 3-0 i canavesani del Volley Montanaro . Tre punti pieni che permettono agli arancioblù di rimanere al secondo posto nel girone.

COMMENTO

Il commento di coach Milo ZANARDO: «Per questa partita avevo chiesto ai ragazzi di giocare al nostro ritmo e di non adeguarci a quello degli avversari, partendo dal presupposto che nessuna squadra vada mai sottovalutata. A mio parere nel secondo set abbiamo un po’ rallentato, ci siamo regolati sul loro gioco. Siamo stati comunque bravi a rimettere il match nei giusti binari, mostrando i colpi a cui siamo abituati. L’impressione della prima settimana è buonissima: ho trovato un gruppo di ragazzi disposti al sacrificio, che vogliono imparare. Prima che dei buoni atleti, sono delle belle persone. Biella? Ancora non ho fatto in tempo a conoscerla tutta, aspetto solo che migliori il tempo».

TABELLINO

SERIE C - 14a giornata

PalaPajetta di Biella

ILARIO ORMEZZANO SAI SPB – Conad Volley Montanaro 3-0

(25-13/25-21/25-16)

ILARIO ORMEZZANO SAI SPB: Berteletti 4, Vicario, Agostini 8, Sensi 7, Stragiotti 1, Castrovilli, Antonov 2, Graziano 4, Maretti, Despaigne 12, Carlotto (L1), Murdaca (L2). Coach Milo Zanardo, vice Simone Nicolo.