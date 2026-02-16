 / Biella

Biella | 16 febbraio 2026, 08:50

Biella, al Vernato famiglie e bambini per l'ultimo atto del Carnevale del Thes

Biella, al Vernato famiglie e bambini per l'ultimo atto del Carnevale del Thes (foto di repertorio)

Biella, al Vernato famiglie e bambini per l'ultimo atto del Carnevale del Thes (foto di repertorio)

Ultimo atto del 63° Carnevale del Thes. Oggi, 15 febbraio, dalle 15, avrà luogo al Centro Incontro del Vernato il Carnevale dei Bambini, con animazion e merenda, insieme alle maschere del rione. Sarà un momento speciale e gioioso da condividere con tutta la famiglia. 

g. c.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore