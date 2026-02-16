Ultimo atto del 63° Carnevale del Thes. Oggi, 15 febbraio, dalle 15, avrà luogo al Centro Incontro del Vernato il Carnevale dei Bambini, con animazion e merenda, insieme alle maschere del rione. Sarà un momento speciale e gioioso da condividere con tutta la famiglia.
In Breve
lunedì 16 febbraio
domenica 15 febbraio
Video animalerie
Che tempo fa
Rubriche
Le prime dal territorio
Biella
Biella, al Vernato famiglie e bambini per l'ultimo atto del Carnevale del Thes
Ultimo atto del 63° Carnevale del Thes. Oggi, 15 febbraio, dalle 15, avrà luogo al Centro Incontro...