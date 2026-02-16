Novità dal comune di Biella. L’Ufficio Affari Generali-URP sarà chiuso al pubblico nella giornata di oggi, 16 febbraio, per eseguire il trasferimento temporaneo in via Battistero 2. L’ufficio riaprirà nella giornata di domani.
Biella, il Comune informa: chiuso oggi l' Ufficio Affari Generali-URP
