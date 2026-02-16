Strona, tutti a tavola per il pranzo benefico

Un pranzo benefico andrà in scena nella giornata di domenica 22 febbraio nel comune di Strona. Il grande protagonista sarà il gran bollito alla piemontese, che sarà servito nei locali del Salone Betania a partire dalle 12.30. Il ricavato dell'evento sarà utilizzato per l'acquisto di attrezzature per il polivalente a sostegno delle attività di comunità.