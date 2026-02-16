Strona, tutti a tavola per il pranzo benefico

Un pranzo benefico andrà in scena nella giornata di domenica 22 febbraio nel comune di Strona. Il grande protagonista sarà il gran bollito alla piemontese, che sarà servito nei locali del Salone Betania a partire dalle 12.30. Il ricavato dell'evento sarà utilizzato per l'acquisto di attrezzature per il polivalente a sostegno delle attività di comunità.
In Breve
lunedì 16 febbraio
domenica 15 febbraio
sabato 14 febbraio
venerdì 13 febbraio
Video animalerie
Che tempo fa
Rubriche
Le prime dal territorio
Biella
L'ultimo saluto a Anna Miglietti, il ricordo di Su Nuraghe Biella
Verso mezzogiorno di oggi,17 febbraio, si è spenta a Biella Anna Miglietti di 77 anni, nata e...