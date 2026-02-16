Primo incontro di Quaresima al Santuario di Oropa

La celebre domanda di Fëdor Dostoevskij, che dà il titolo al primo incontro di Quaresima a Oropa, risuona come una vera e propria sfida rivolta a ciascuno di noi. Non è un interrogativo astratto o riservato agli studiosi, ma una provocazione che tocca il cuore dell’esperienza umana contemporanea: che cosa può rispondere davvero al nostro desiderio di pienezza?

Il disagio, l’insoddisfazione, la tristezza, la noia, li viviamo come un ostacolo o un intralcio alla realizzazione di ciò che desideriamo davvero. Ci arrabbiamo con noi stessi e con la realtà, finendo per soccombere sotto il peso delle circostanze.

La proposta cristiana, Gesù Cristo, oggi, in queste circostanze storiche e culturali ha davvero qualcosa di pertinente da dire e da offrire all’uomo?

Per affrontare questa domanda, don Julián Carrón sarà ospite a Oropa venerdì 20 febbraio alle ore 21 per il primo appuntamento del cammino quaresimale. La sua presenza in Santuario rappresenta un’occasione preziosa per lasciarsi accompagnare in una riflessione che nasce dall’esperienza concreta dell’uomo di oggi.

L’incontro si svolgerà sia in presenza che in diretta streaming, offrendo a tutti la possibilità di partecipare a un momento di riflessione e confronto, all’inizio del cammino quaresimale.