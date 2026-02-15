Candelo, Vigliano, Biella: nuovi furti in abitazione e ladri in un bar (foto di repertorio)

Nuova ondata di furti nel Biellese. Sono stati tre, tutti compiuti nella giornata di ieri, 14 febbraio.

A Candelo, ignoti si sono introdotti all'interno di un garage e, dopo aver rovistato dentro l'auto, sono fuggiti via senza asportare nulla.

A Vigliano Biellese, invece, i malintenzionati hanno messo a soqquadro alcune stanze di un'abitazione approfittando dell'assenza del proprietario. Alla fine, sono stati rubati due orologi, assieme a del denaro contante.

Infine, a Biella, con il favore delle tenebre, un bar è finito nel mirino dei ladri: in questo caso, sono stati portate via sigarette, assieme a oggetti di tabaccheria e monete nel registratore di cassa.

Indagano su tutti gli episodi i Carabinieri.