Biella in preghiera per il Mercoledì delle Ceneri

Biella e la sua comunità si ritroveranno in Duomo per il Mercoledì delle Ceneri. Come da programma, nella giornata del 18 febbraio si inizierà con le lodi mattutine e diversi funzioni prima dell'Ora di Preghiera in Adorazione delle 12.30. Nel pomeriggio, al termine dei Vespri, avrà luogo alle 18.30 la Santa Messa Solenne presieduta dal Vescovo di Biella Roberto Farinella.