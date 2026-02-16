Quinta vittoria per Teens Basket, la Serie C è terza in classifica

Il Teens conquista un’altra vittoria, imponendosi su Novara e allungando a cinque la striscia di successi consecutivi. Un risultato che vale il terzo posto in classifica.

La gara è stata in controllo fin dalle prime battute, con ritmo e intensità dettati dai biellesi. Unico momento di difficoltà l’uscita dal campo di Luca Trombetta, costretto a fermarsi per un problema di epistassi al naso.

Il tempo di registrare la sostituzione, con capitan Zimonjic inserito sul parquet, e il Teens ha ripreso saldamente in mano la partita, imponendosi con autorità contro una Novara apparsa scarica emotivamente e particolarmente nervosa.

La vittoria, unita alla contemporanea sconfitta di Arona, consente al Teens di compiere un significativo passo avanti in classifica e di salire al terzo posto, alle spalle di Cus Torino e Savigliano.

MVP dell’incontro Joseph Blair, autore di 22 punti.

Tabellini: Blair 22; De Bartolomeo 16; Tuninetto 10; Cardani 10; Zimonjic 8; Gagliano 7; Roncarolo, Manuello.