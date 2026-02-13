Basket, nuova sfida in casa per il Teens Biella: arriva Novara

 / Basket

Palapajetta, ore 18, domenica 15 febbraio: il Teens torna a Biella dopo aver vinto le ultime quattro partite di fila ed aver agganciato il terzo posto seppur in coabitazione con Arona e Biella Next.

College Novara sarà l’avversaria in questo turno: la compagine novarese occupa la tredicesima posizione in classifica ma sicuramente sarà una partita tosta, fisica e non scontata. Gli arancioblù lanieri sono pronti ad un altra partita impegnativa per portare in dote altri due punti e rimpinguare nuovamente il bottino e la propria classifica.

Redazione g. c.

