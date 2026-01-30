Basket, sfida casalinga per il Teens Biella: arriva Chieri

Il Teens Basket Biella, reduce da una super prova domenica scorsa con la vittoria su Lerici, torna nuovamente tra le mura amiche del Palapajetta per affrontare Bea Chieri, che attualmente occupa la decima posizione.

Partita non facile perché di fronte ci sarà una squadra, che come il Teens, é abituata a questo campionato e che ha tra le fila giocatori esperti e pericolosi. Dal canto suo gli arancioblù di casa hanno il morale alto, la consapevolezza di stare facendo molto bene e la voglia di inanellare più partite positive possibili in questo momento del campionato, sfruttando il fattore campo.

Appuntamento quindi a domani, alle 18.30, con la palla a due.