Basket femminile Biellese: "Piccole giocatrici, grande entusiasmo!"

Anche il settore giovanile della Basket Femminile Biellese continua a dare segnali incoraggianti. Le più piccole di casa Bfb si stanno distinguendo per entusiasmo, partecipazione e primi traguardi sportivi, confermando la bontà del lavoro svolto sul vivaio.

La squadra, interamente “rosa” e composta da atlete nate nel 2014, 2015 e 2016, ha avviato la seconda fase del campionato Esordienti. Inserite in un girone completamente maschile – anche a causa del numero limitato, a livello regionale, di società dedicate esclusivamente al settore femminile – le giovani biellesi affrontano le partite senza timori reverenziali, confrontandosi con coetanei spesso più avanti dal punto di vista fisico e riuscendo, in diverse occasioni, a togliersi importanti soddisfazioni.

Sotto la guida di Barbara Pietrobon e con la regia di coach Lela Merlo, il gruppo Esordienti sta mostrando una crescita costante, ponendo le basi per affrontare nei prossimi anni campionati interamente femminili contro pari età.

«Molte di loro sono alla prima esperienza con la palla a spicchi – sottolineano dalla dirigenza – ed è un vero piacere vederle in campo non solo con la voglia di crescere e migliorarsi, ma anche stringere amicizie che dureranno negli anni. Il tutto divertendosi. Per noi è un onore vedere queste ragazze sorridere sul parquet e auspichiamo che sempre più giovani si avvicinino e si uniscano a questo bellissimo gruppo».

Nella prima gara della seconda fase, contro Cameri, la Bfb si è presentata con il seguente roster: Boci Charlotte, Mondin Maristella, Carando Martina, Boldrin Anita, Milani Isabel, Alaura Ginevra, Giordani Maria, Rizzato Arianna, De Giovanni Sayana, Varesano Beatrice, Iftima Maria, Giudici Margherita.