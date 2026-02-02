Basket, partita dai due volti al PalaPajetta il Teens vince e sale a quota 26

Partita dai due volti sabato sera al PalaPajetta di Biella. Il Teens Biella parte fortissimo contro Chieri, imponendo subito il proprio ritmo e chiudendo il primo quarto con un netto 33-9.

L’avvio lascia presagire una serata tranquilla per la formazione di casa, ma già nel secondo periodo la gara cambia volto. Gli ospiti riescono a ridurre il divario e all’intervallo lungo il punteggio è di 50-34 in favore degli arancioblù.

Nel terzo quarto il Teens deve fare i conti con problemi di falli: De Bartolomeo raggiunge quota quattro, mentre Trombetta e Gagliano arrivano a tre. Chieri, schierata a zona, ne approfitta e recupera ulteriori sei punti. Si entra così nell’ultimo periodo sul 63-53.

I dieci punti di vantaggio non vengono però amministrati come nel primo quarto e, a poco più di un minuto dalla fine, i padroni di casa si ritrovano sotto di un punto. L’inerzia sembra passare nelle mani di Chieri, che tuttavia spreca un paio di possessi decisivi. Il Teens, con la determinazione mostrata nel corso della stagione, riesce a strappare i due punti, conquistando la seconda vittoria consecutiva e salendo a quota 26 in classifica.

I tabellini:

Trombetta 24, Blair 18, Cardani 18, De Bartolomeo 7, Gagliano 5, Tuninetto 5, Roncarolo 3, Manuello.