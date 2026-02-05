Successo a Ivrea per il Teens Basket Biella

Partita intensa a Ivrea, dove la squadra eporediese ha provato con energia ad arginare le bocche di fuoco del Teens Basket Biella che hanno però saputo giocare e dominare sotto i tabelloni con un super Luca Trombetta, 36 punti per lui, coadiuvato da De Bartolomeo 23 punti e Blair 15 punti.

La qualità del roster arancioblù ha avuto così la meglio del fanalino di coda portando a casa due punti che rimpinguano la classifica e proiettano il Teens nelle primissime posizioni grazie anche ai risultati negativi delle dirette avversarie.

Tabellini: Trombetta 36, De Bartolomeo 23, Blair 15, Cardani 11, Tuninetto 6, Gagliano 5, Manuello 3, Roncarolo, Zatta, Ceretti.